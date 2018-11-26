Введення воєнного стану в Україні: головне

Фото: засідання РНБО 26 листопада (УНІАН)

Парламент розгляне питання введення воєнного стану в 16:00 26 листопада

Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада збереться на позачергове засідання 26 листопада, в ході якого народні депутати будуть розглядати цю пропозицію. Всі подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Що сталося

Росія атакувала кораблі українських ВМС в Азовському морі. У зв'язку з цим терміново був скликаний військовий кабінет, на якому Петру Порошенку було запропоновано ввести воєнний стан в Україні. Президент підтримав цю пропозицію.

Далі рішення з цього питання повинна прийняти Верховна Рада, яка збереться на позачергове засідання о 16:00 26 листопада.

Що означає введення військового положення

В умовах воєнного стану можуть значно обмежуватися права і свободи громадян, вводиться обов'язкова трудова повинність і комендантську годину, вилучати особисте майно громадян, обмежуватися свобода слова, заборонятися проведення масових акцій, відкладаються вибори і т. д.

Всі можливі заходи повинні бути прописані в указі президента, затвердженому Верховною Радою.

Петро Порошенко вже оголосив, що права громадян у зв'язку з можливим введенням військового стану обмежуватися не будуть.

Чому Росія атакувала українські суду

Рано-вранці 25 листопада в український артилерійський катер "Бердянськ" повідомив портів Керч і Кавказ про те, що збирається пройти через Керченську протоку, прямуючи в Маріуполь. Проте відповіді не було, хоча повідомлення від катера були отримані.

Через час були зафіксовані переговори цих портів з російськими кораблями про те, що зафіксовані кораблі ВМС України. На повідомлення же українських судів відповіді не було.

Близько 9:39 український катер, який проходив через Керченську протоку, був атакований російськими судами. В результаті атаки був пошкоджений двигун катери.

Вдень Міноборони зафіксували кілька бойових вертольотів Ка-52. У той же час, російські судна вільно проходили через керченську протоку.

В 19:00 судна Росії почали переслідувати корабельну групу українських ВМС з ультиматумом зупиниться. російські кораблі погрожували застосувати зброю.

У 20:33 РФ атакувала українські кораблі.

В результаті три судна ВСМ України були захоплені, а шість українських моряків отримали поранення.