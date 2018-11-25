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РФ задействовала боевые вертолеты для сопровождения украинских кораблей

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 15:29
РФ задействовала боевые вертолеты для сопровождения украинских кораблей
Иллюстративное фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

Российские пограничные корабли также сопровождают украинские судна

Российская Федерация (РФ) задействовала боевые вертолеты для сопровождения кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые осуществляют переход из Одессы в Мариуполь в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ВМС Украины в Facebook.

Как сообщается, украинские судна сопровождают боевые вертолеты Вооруженных сил РФ Ка-52.

"В 13:12 был зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что кроме вертолетов, украинские корабли продолжают сопровождать, на опасно близком расстоянии, пограничные катера РФ.

РФ задействовала боевые вертолеты для сопровождения украинских кораблей

Напомним, ранее бывший командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук заявил, что во время столкновения кораблей в Азовском море был поврежден пограничный катер Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Азовском море пограничный корабль РФ протаранил украинский буксир, который совершал переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Отметим, что в Министерстве иностранных назвали подобные агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море нарушением норм международного права.

В РФ прокомментировали агрессивные действия в Азовском море В Азовском море российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины
Новости Украины Азовское мореагрессия РФ
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