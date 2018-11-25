В Азовском море российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины

Иллюстративное фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

В результате инцидента никто не пострадал

В воскресенье, 25 ноября, во время планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь пограничный корабль Российской Федерации (РФ) протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВМС Украины в Facebook.

Как сообщается, во время перехода Керенського пролива пограничные корабли РФ типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст" и "Суздалец" совершили агрессивные действия против украинских кораблей.

"Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потеряно спасательный плотик", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента ни один военный из личного состава ВМС Украины не пострадал.

В ВМС Украины добавили, что все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-морских сил Украины и будут переданы компетентным международным органам.

Напомним, ранее сообщалось, что российские пограничники задержали в Азовском море в районе Ейской косы украинский рыболовный катер.

Ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Украина документирует каждый случай незаконной остановки Россией судов в Азовском море. По его словам, все собранные показания будут использованы для исков против России