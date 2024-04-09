Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Нічна атака

Росія цієї ночі випустила по Україні 20 "Шахедів" та чотири зенітні ракети С-300. Сили ППО збили всі дрони.

Але у Львівській області уламки дронів впали на об'єкт критичної інфраструктури. Як повідомило Міненерго, була атакована високовольтна підстанція у Львівській області, там спалахнула пожежа. Також вночі ворог атакував високовольтну підстанцію у Полтавській області.

Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр

Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію, ціллю став Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. За даними джерел РБК-Україна, є значні пошкодження головного виробничого цеху.

ЗМІ повідомили, що уражене підприємство у Борисоглєбську - це 711-й авіаційний ремонтний завод. Підприємство займалося ремонтом авіаційних ракет різних типів та апаратури наведення крилатих ракет Х-55 та високошвидкісних Х-22.

Удар по Костянтинівці

Росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки обвалився під'їзд будинку. За попередніми даними, є жертви, під завалами шукають жінку з дитиною.

Кадрові зміни в ЗСУ

Джерела РБК-Україна у ЗСУ повідомили про звільнення командувача оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука.

Також з посади звільнили командувача оперативного командування "Захід" генерал-майора Сергія Літвінова.

Обстріл Харкова

Росіяни вдень ударили по цивільному виробництву у Харкові. В результаті удару, за попередніми даними, постраждали четверо людей. Пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" все ще триває.

Зеленський у Харківській області

Президент Володимир Зеленський перевірив будівництво фортифікацій у Харківській області. Там будують системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Також у регіоні встановлюють бетонні піраміди, "зуби дракона" та протитанкові рови.

Перебуваючи у Харкові, Зеленський відреагував на ворожі обстріли міста. За його словами, російська армія хоче "витіснити" людей з Харкова та області.

Водночас Зеленський розповів про роботу над полегшенням графіків відключення світла у Харкові.

Обмін полоненими

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що Україна пропонувала Росії провести обмін полоненими на Великдень та Ораза-Байрам. Однак російська сторона проігнорувала цю пропозицію.

Україна

Трагедія на фунікулері у Києві

Відстороненому співробітнику Управління державної охорони України, якого підозрюють у вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві, обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 діб, до 5 червня 2024 року.

У ДБР повідомляли, що в крові підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю.

Зміни щодо бронювання від мобілізації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував "справедливу" постанову щодо броні від мобілізації.

Глава уряду дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену постанову про бронювання. У тому ж числі було доручено визначити перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

Водночас голова комітету ВР питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловився на підтримку бронювання співробітників культури та ЗМІ.

Закупівля зброї за завищеними цінами

НАБУ розслідує справу про можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 року. Правоохоронці провели обшуки в Україні та Польщі.

Скандал з повісткою журналісту

Голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки скандалу довкола вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо". Вітюка відправили на фронт.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни імітували удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів. Як пояснив представник ГУР Андрій Юсов, окупанти також спробували звинуватити у цьому українських військових.

Курс долара

Станом на ранок 9 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,35 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 42,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,85 гривні, євро по 42,20 гривні.

Світ

Marder для України

Німецька оборонна компанія Rheinmetall передасть Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Постачання нової партії заплановано на 2024 рік.

Замовлена версія 1A3 Marder буде оснащена вбудованими лазерними далекомірами, які дають змогу ефективно і точно знищувати цілі.

Допомога від США

Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер вважає, що Конгрес США схвалить допомогу Україні в розмірі 61 млрд доларів у квітні.

Бліц-інтерв'ю з колишнім спецпредставником Держдепу США щодо України читайте за посиланням.

Системи Patriot для України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала провести оцінку систем Patriot для швидкого постачання в Україну. Вона сподівається, що до зустрічі глав МЗС країн G7 стане зрозуміло, хто може надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

МАГАТЕ проведе засідання щодо ЗАЕС

Ради директорів МАГАТЕ проведе позачергове засідання. Як зазначає Reuters, темою стануть удари дронів по захопленій Росією Запорізькій АЕС.

За даними джерел агентства, засідання пройде з ініціативи Росії.

Біженці в Польщі

Уряд Польщі планує скасувати частину виплат для українських біженців з 1 липня 2024 року. Польський уряд вже розробив відповідний законопроект.