Харків має отримати легші графіки відключень світла, - Зеленський

Харків має отримати легші графіки, зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського .

Зеленський додав, що окремо урядовці працюють над допомогою місту та області, щоб подолати наявні енерговиклики. Глава держави повідомив, що вже є правильні пропозиції та планується забезпечити їхнє фінансування. Усі деталі оприлюднять урядовці.

"Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати більш легші графіки", - сказав президент.

За словами президента, сьогодні йому доповідали про фізичний захист енергооб'єктів і відновлення мереж.

Удари по Харкову

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.

Днями голова ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Харкові та області наразі в середньому в одній оселі відсутнє електропостачання близько 4 годин, а в деяких районах і більше.

Про те, як можливо захистити Харків та область від постійних атак РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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