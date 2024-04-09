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Харків має отримати легші графіки відключень світла, - Зеленський

Вівторок 09 квітня 2024 17:32
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Харків має отримати легші графіки відключень світла, - Зеленський Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Харків має отримати легші графіки, зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні йому доповідали про фізичний захист енергооб'єктів і відновлення мереж.

"Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати більш легші графіки", - сказав президент.

Зеленський додав, що окремо урядовці працюють над допомогою місту та області, щоб подолати наявні енерговиклики. Глава держави повідомив, що вже є правильні пропозиції та планується забезпечити їхнє фінансування. Усі деталі оприлюднять урядовці.

Удари по Харкову

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.

Днями голова ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Харкові та області наразі в середньому в одній оселі відсутнє електропостачання близько 4 годин, а в деяких районах і більше.

Про те, як можливо захистити Харків та область від постійних атак РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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