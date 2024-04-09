Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Ночная атака

Россия этой ночью выпустила по Украине 20 "Шахедов" и четыре зенитные ракеты С-300. Силы ПВО сбили все дроны.

Но во Львовской области обломки дронов упали на объект критической инфраструктуры. Как сообщило Минэнерго, была атакована высоковольтная подстанция во Львовской области, там был пожар. Также ночью враг атаковал высоковольтную подстанцию в Полтавской области.

Атака на Борисоглебский учебный авиационный центр

Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию, целью стал Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области. По данным источников РБК-Украина, есть значительные повреждения главного производственного цеха.

СМИ сообщили, что пораженное предприятие в Борисоглебске - это 711-й авиационный ремонтный завод. Предприятие занималось ремонтом авиационных ракет разных типов и аппаратуры наведения крылатых ракет Х-55 и высокоскоростных Х-22.

Удар по Константиновке

Россияне ударили по Константиновке Донецкой области. В результате атаки обрушился подъезд дома. По предварительным данным, есть жертвы, под завалами ищут женщину с ребенком.

Кадровые изменения в ВСУ

Источники РБК-Украина в ВСУ сообщили об увольнении командующего оперативным командованием "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука.

Также с должности уволили командующего оперативным командованием "Запад" генерал-майора Сергея Литвинова.

Обстрел Харькова

Россияне днем ударили по гражданскому производству в Харькове. В результате удара, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Поисково-спасательная операция на месте прилета все еще продолжается.

Зеленский в Харьковской области

Президент Владимир Зеленский проверил строительство фортификаций в Харьковской области. Там строят системы траншей, блиндажей и других видов укрытий. Также в регионе устанавливают бетонные пирамиды, "зубы дракона" и противотанковые рвы.

Находясь в Харькове, Зеленский отреагировал на вражеские обстрелы города. По его словам, российская армия хочет "выдавить" людей из Харькова и области.

В то же время Зеленский рассказал о работе над облегчением графиков отключения света в Харькове.

Обмен пленными

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина предлагала России провести обмен пленными на Пасху и Ораза-Байрам. Однако российская сторона проигнорировала это предложение.

Украина

Трагедия на фуникулере в Киеве

Отстраненному сотруднику Управления государственной охраны Украины, подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на 60 суток, до 5 июня 2024 года.

В ГБР сообщали, что в крови подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

Изменения по бронированию от мобилизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал "справедливое" постановление о броне от мобилизации.

Глава правительства дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное постановление о бронировании. Среди них было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

В то же время глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев высказался в поддержку бронирования сотрудников культуры и СМИ.

Закупка оружия по завышенным ценам

НАБУ расследует дело о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 - феврале 2023 года. Правоохранители провели обыски в Украине и Польше.

Скандал с повесткой журналисту

Глава СБУ Василий Малюк отстранил руководителя департамента кибербезопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей во время проверки скандала вокруг вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо". Витюка отправили на фронт.

Ситуация на ЗАЭС

Русские имитировали удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов. Как пояснил представитель ГУР Андрей Юсов, оккупанты также попытались обвинить в этом украинских военных.

Курс доллара

По состоянию на 9 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,35 гривны, курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривны.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,85 грн, евро по 42,20 грн.

Мир

Marder для Украины

Немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Поставки новой партии запланированы на 2024 год.

Заказанная версия 1A3 Marder будет оснащена встроенными лазерными дальномерами, позволяющими эффективно и точно уничтожать цели.

Помощь от США

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что Конгресс США одобрит помощь Украине в размере 61 млрд долларов в апреле.

Блиц-интервью с бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине читайте по ссылке.

Системы Patriot для Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала провести оценку систем Patriot для быстрой поставки в Украину. Она надеется, что до встречи глав МИД стран G7 станет ясно, кто может предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

МАГАТЭ проведет заседание по ЗАЭС

Совет директоров МАГАТЭ проведет внеочередное заседание. Как отмечает Reuters, темой станут удары дронов по захваченной Россией Запорожской АЭС.

По данным источников агентства, заседание пройдет по инициативе России.

Беженцы в Польше

Правительство Польши планирует отменить часть выплат для украинских беженцев с 1 июля 2024 года. Польское правительство уже разработало соответствующий законопроект.