Ситуація зі світлом: у центрі та на заході атаковані підстанції, у Харкові - відключення

У Полтавській та Львівській областях вночі 9 квітня були атаковані енергетичні об'єкти. У Харківській області сьогодні діють відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook.

Зазначається, що протягом минулої доби через мережеві обмеження застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні зранку на Харківщині також діють графіки відключень.

Як повідомляє Міненерго, вночі ворог атакував високовольтну підстанцію у Полтавській області. Там виникла пожежа, ніхто не постраждав, але пошкоджене обладнання.

Також була атакована високовольтна підстанція у Львівській області, зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає.

Також через технічні порушення на високовольтній підстанції у Львівській області знеструмлювалася залізниця (порушень руху потягів не було) та об'єкти промисловості. При цьому знизили генерацію об'єкти сонячних електростанцій. Протягом години електропостачання було відновлено всім споживачам.