Польща планує скасувати виплати для українських біженців: що може змінитися з 1 липня

Уряд Польщі планує скасувати частину виплат для українських біженців з 1 липня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону на сайті польського уряду.

Також плануються зміни в частині обов’язку дітей з України відвідувати систему польської освіти та у сфері визнання кваліфікацій, зокрема, психологів.

При цьому збережеться низка попередніх механізмів допомоги українським біженцям:

Нагадаємо, ми повідомляли, що тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців.

Також ми розповідали, скільки часу українці можуть легально перебувати у Польщі.

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