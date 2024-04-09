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Польща планує скасувати виплати для українських біженців: що може змінитися з 1 липня

Польща, Вівторок 09 квітня 2024 18:36
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Польща планує скасувати виплати для українських біженців: що може змінитися з 1 липня Фото: Польща планує скасувати виплати для українських біженців (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Польщі планує скасувати частину виплат для українських біженців з 1 липня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону на сайті польського уряду.

Новий законопроєкт передбачає:

  • скасування одноразової грошової допомоги новоприбулим біженцям у розмірі 300 злотих (2945 гривень);
  • зміна системи оплати за проживання та харчування у колективних центрах. Біженців можуть зобов'язати оплачувати своє перебування із виплат за програмою "800+";
  • припинення підтримки фінансування фотографування при оформленні документів;
  • скасування програми "40+" для власників житла, які безкоштовно прихистили в себе вдома до 10 біженців з України.

При цьому збережеться низка попередніх механізмів допомоги українським біженцям:

  • термін легального перебування на території Польщі для людей зі статусом PESEL UKR;
  • тимчасове використання приміщень для колективного проживання громадян України;
  • термін дії національних віз та дозволів на тимчасове перебування, що були видані громадянам України та термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року;
  • продовження доступу до соціальних програм;
  • доступ до ринку праці для українців;
  • подовження терміну, коли лікарі, стоматологи, медсестри та акушерки з України можуть отримати дозвіл на роботу за фахом за спрощеною процедурою.

Також плануються зміни в частині обов’язку дітей з України відвідувати систему польської освіти та у сфері визнання кваліфікацій, зокрема, психологів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців.

Також ми розповідали, скільки часу українці можуть легально перебувати у Польщі.

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