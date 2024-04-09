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НАБУ розслідує закупівлю зброї за завищеними цінами. Обшуки відбулися в Україні та Польщі

Україна Польща, Вівторок 09 квітня 2024 11:51
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НАБУ розслідує закупівлю зброї за завищеними цінами. Обшуки відбулися в Україні та Польщі Фото: обшуки в Україні та Польші по закупівлі зброї за завищеними цінами (t.me/nab_ukraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці України та Польщі провели обшуки на території двох країн щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у 2022-2023 роках. У ході перевірок було зібрано докази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 років", - зазначають в НАБУ.

Зазначається, що слідство досліджує ланцюг постачання іноземного озброєння та перевіряє інформацію про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

"Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Фото: обшуки НАБУ та польських правоохоронців (t.me/nab_ukraine)

Нещодавні викриття НАБУ

Напередодні в Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа 94,7 млн гривень на АТ "Укрзалізниця". Сьогодні фігуранти справи отримали підозри.

Також правоохоронці викрили схему заволодіння 2,24 га лісових угідь на території Вишгородського району Київської області вартістю 2,95 млн гривень.

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