Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр - це операція ГУР, - джерела

Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області була операцією Головного управління розвідки Міноборони. Це сталося вночі 9 квітня.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у Силах оборони.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що за атакою на навчальний авіаційний центр у Борисоглєбську Воронезької області стояло Головне управління розвідки Міноборони.

За даними джерел, є значні пошкодження головного виробничого цеху.

Нічні вибухи у Росії

Російські Telegram-канали повідомили, що у Воронезькій області вночі 9 квітня пролунали вибухи. Як писали росЗМІ, невідомі дрони атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглєбську.

Губернатор Воронезької області заявляв, що нібито збили один безпілотник. При цьому Міноборони РФ відзвітувало, що у регіоні збили два дрони.

Але у мережі писали, що дрони влучили у центр. Перший дрон нібито врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху. Пізніше туди ж влучив і другий безпілотник.

Також у мережі публікували кадри ймовірного влучання, на яких помітно потужний вибух.