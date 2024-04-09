ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скандал з бронею від мобілізації. В Раді висловилися про відстрочку для ЗМІ та культури

Україна, Вівторок 09 квітня 2024 16:23
UA EN RU
Скандал з бронею від мобілізації. В Раді висловилися про відстрочку для ЗМІ та культури Фото: Микита Потураєв, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Дмитро Левицький
Експерт: Микита Потураєв

Працівники ЗМІ та культури повинні мати бронювання або ж відстрочку від мобілізації, оскільки ці сфери грають важливу роль у суспільному житті.

Про це сказав голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в коментарі РБК-Україна.

Вчора у мережі розгорівся скандал довкола повідомлень про те, що працівники декількох цирків та телеканалів, зокрема з телемарафону "Єдині новини", отримали бронь від мобілізації. За словами Потураєва, його думка полягає в тому, що медійників та працівників культури бронювати потрібно.

"І мова тут не про марафон, чи цирк, на тему яких всі намагаються продемонструвати дотепність. А про критерій виконання важливої соціальної функції", - наголосив він.

Як пояснив Потураєв, мова йде про те, що медіа та колективи культури "грають важливу роль у суспільному житті" українців.

"Що, у когось є сумніви, що медіа (всі - особливо, у воєнний час), або колективи культури (хоча б основні - які здатні зібрати залу від села до обласного центру) грають важливу роль у суспільному житті, і убезпечують громадян від того, щоб люди остаточно з глузду не зʼїхали під тиском війни? Ну, і ясно, що треба також бронювати тих технічних фахівців, без яких просто неможливе функціонування медіа або робота колективів та закладів культури", - додав нардеп.

Скандал з бронюванням

Як відомо, під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі військовозобов'язані від 18 до 60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Вчора, 8 квітня, стало відомо, що низка українських телеканалів отримали бронь від мобілізації для своїх співробітників. Бронь видали і працівникам декількох цирків, які віднесли до критично важливих підприємств.

Така інформація викликала суспільний резонанс, тому сьогодні, 9 квітня, на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував "справедливу" постанову щодо бронювання від мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Верховна рада
NEWS
Кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід", - джерела
Кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід", - джерела
DAILY
Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак