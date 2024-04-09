У Харкові пролунали вибухи, є "прильоти" в центрі міста

У Харкові сьогодні вдень, 9 квітня, пролунали звуки вибухів. В області було оголошено тривогу.

Спочатку поліція повідомила про звук вибухів у місті. До цього Повітряні сили України повідомляли про пуск КАБів у Харківській області. Потім Синєгубов відзвітував, що росіяни вдарили по Харкову.

А Терехов повідомив про два прильоти по центральній частині міста.

"Попередньо - КАБи. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав мер міста.

Постраждалі

Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів окупантів по Харкову попередньо двоє людей дістали поранення.

"Профільні служби працюють на місцях", - написав очільник області.

Постраждалих стало більше

Терехов повідомив, що наразі троє постраждалих. Однак пошук поранених на місці прильоту триває.

Куди припав удар РФ

За словами Синєгубова, окупанти завдали щонайменше 2 удари по цивільному підприємству Харкова.

"Є руйнування і загоряння будівель. На цю хвилину троє постраждалих, у середньому стані, всі - працівники підприємства", - написав він.

Очільник області додав, що розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди.