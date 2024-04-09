У скандалу з повісткою для "Слідство.Інфо" несподіваний поворот: на фронт поїхали не журналісти

Днями в ЗМІ спалахнув скандал довкола вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо". Військовослужбовців ТЦК до журналіста нібито направив співробітник СБУ для помсти за розслідування. Сьогодні скандал отримав неочікуваний поворот.

Під час підготовки публікації використовувались публікації "Слідство.Інфо" та "Інтерфакс-Україна", коментар Міноборони, заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також повідомлення Офісу генпрокурора.

РБК-Україна розповідає, що відомо про скандал з повісткою та як на нього відреагували в СБУ.

Повістка як помста за розслідування

У суботу, 6 квітня, агенція "Слідство.Інфо" повідомила, що працівники Солом'янського ТЦК у Києві намагалися вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату. Як стверджують в агенції, співробітники ТЦК приїхали в інший район столиці та зустріли журналіста в супермаркеті.

Це сталося після того, як Шульгат працював над розслідування про елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналісти стверджують, що у такий спосіб в СБУ хотіли "покарати" розслідувача.

Отримавши записи з камер-спостереження торгового центру, де сталася подія, журналісти виявили, що "наводку" співробітникам ТЦК дав чоловік в цивільному. Пізніше журналісти встановили, що це може бути близький до Вітюка співробітник департаменту кібербезпеки СБУ.

Реакція Міноборони та ЗСУ

Коментуючи РБК-Україна скандал з повісткою, в Міністерстві оборони заявили, що вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів.

"Журналістська робота - це одна з основ будь-якого демократичного суспільства. Водночас захист України від ворога - обовʼязок кожного військовозобов’язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій", - сказали в міністерстві.

Водночас головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що дав завдання командувачу Сухопутних військ Олександру Павлюку провести службову перевірку та за її результатами вжити кадрові рішення.

У понеділок, 8 квітня, стало відомо, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження через скандал з повісткою. Прокуратура вирішила перевірити факт можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК.

Як відреагувала СБУ

СБУ не робила жодних публічних заяв з приводу скандалу на своїх інформаційних ресурсах. Однак, в коментарі "Інтерфакс-Україна" в прес-службі СБУ сказали, що голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки.

Крім того, як додали в СБУ, на час проведення перевірок Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі, який виконує оборонні завдання безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", - зазначила прес-служба СБУ.