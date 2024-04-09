Бербок закликала провести оцінку систем Patriot для швидкого постачання в Україну

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сподівається, що до зустрічі міністрів закордонних справ G7 стане зрозуміло, хто може надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"На жаль, запаси наших власних систем Patriot, зокрема, вже практично вичерпані. Необхідно провести оцінку всіх систем Patriot у Європі та в усьому світі, щоб зрозуміти, де можна швидко доставити щось на Україну. Я сподіваюся, що ми зможемо надати додаткову інформацію про це публічно на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки", - заявила Бербок.

Міністр підкреслила, що Заходу необхідно зробити ще більше.

ППО в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, однак, при високій інтенсивності обстрілів їх може не вистачити.

При цьому він заявляв, що протиповітряної оборони в Україні не вистачає. Це, за словами президента, може призвести до того, що вони користуватимуться вже не українцями, а військовими НАТО, захищаючи свій східний фланг.

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