Фото: росіяни обстріляли Костянтинівку, під завалами шукають жінку з дитиною (Getty Images)

Сьогодні, 9 квітня, близько о 11:30 російські терористи обстріляли Костянтинівку. Під завалами під'їзду одного з будинків шукають жінку з дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо Свободи".

За словами кореспондента "Радіо Свобода", попередньо відомо про одного загиблого, а також двох поранених жінок. О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинились через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів. Обстріл України у ніч на 9 квітня У ніч на 9 квітня терористи атакували Україну: 20-ма ударними дронами типу Shahed, які були запущені із мису Чауда - Крим;

4-ма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області. До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, РЕБ та мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській й інших областях.