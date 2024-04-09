Україна пропонувала обмін полоненими на Великдень та Ораза-Байрам, але РФ проігнорувала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця.

"Завтра мусульмани світу відзначатимуть закінчення посту – Ораза-Байрам. До того ж 31 березня католики відзначали Великдень. З цієї нагоди Україна стала ініціатором здійснення обміну військовополоненими, котрі сповідують іслам та є католиками", - повідомив Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що Україна запропонувала формула обміну - 1 до 4, в який кількість повернутих полонених Росії перевищувала б кількість повернутих української сторони.

Він також зазначив, що у списку, який запропонувала Україна до обміну російській стороні - 1 католик і 146 мусульман.

"Однак запропоновані списки РФ проігнорувала. Як бачимо, навіть послання Папи Римського не додало мотивації росіянам здійснити обмін ні за формулою "всіх на всіх", ні за інших умов. Попри таку нерозумну поведінку російської сторони, Україна висловлює свою готовність до здійснення обміну за формулою "всіх на всіх" з нагоди відзначення православного Великодня", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен заявив, що таку пропозицію вже відправили російській стороні.

"Я також до неї долучаюся і зі свого боку додатково звернуся до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової", - підсумував він.