Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Президент Володимир Зеленський провів нову Ставку головнокомандувача, в Київ прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем, а в Росії на так званих "виборах" президента переміг Володимир Путін.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Ставка Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Він заслухав доповіді щодо фронту, витрат та надходження боєприпасів, закупівлі та виробництва техніки, дані розвідок.

На Ставці також обговорили захист об’єктів критичної інфраструктури та продовження будівництва оборонних рубежів.

Удар по Конотопу

Російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району. Попередньо, загиблих немає. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери.

Рейд у Бєлгородській і Курській областях

Рейд російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях триває вже 7-й день. Повстанці ведуть бої, завдаючи втрат путінському війську та вже розширили "сіру зону" в прикордонні РФ до 51,64 кв. км.

Про те, що як просувається рейд у прикордонні РФ і що там відбувається - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Атаки на російські НПЗ

У 2024 році відбулося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. З них значні ушкодження понесли 8 об'єктів, підрахували журналісти The Insider.

Загальна встановлена потужність атакованих заводів складає 178 мільйонів тонн на рік, але значних пошкоджень зазнали лише вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік.

Електронний військовий квиток

В уряді України працюють над створенням електронного військового облікового документа.

Міноборони розробляє та створює такий військовий квиток разом із партнерами.

Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг"

У Міноборони пояснили, які функції виконуватиме реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Зокрема, він має зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору, а також заощадити ресурси держави та людини.

Новий спікер Повітряних сил

Ілля Євлаш, який був спікером східного угруповання військ, став новим начальником служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України.

Україна

Політика

Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Фінанси

Кабінет міністрів виділив 5 млрд гривень для Сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних на передовій.

Ліндсі Грем приїхав до Києва

До Києва з офіційним візитом прибув республіканець Ліндсі Грем.

Він є старшим сенатором США від штату Південна Кароліна. З початку повномасштабної російської агресії Грем не вперше відвідує Україну.

Скандал з ТЦК на Закарпатті

У Закарпатському обласному ТЦК та СП прокоментували нещодавню спробу суїциду військовозобов'язаного. Там заявили, що до громадянина, який спробував вчинити самогубство у будівлі військкомату в Хусті, "жодної фізичної сили не застосовували", а рани чоловік "міг заподіяти собі сам з метою симуляції".

Крім того, до ТЦК додали, що хлопця госпіталізували "в істеричному стані" і в нього знайшли таблетки "Гідазепам", тож "спроба самогубства сталася на тлі вживання наркотичних речовин". Більше подробиць - читайте тут.

50 млрд євро для України

Уряд ухвалив спеціальний план, який необхідний для отримання 50 мільярдів євро Україною від Європейського Союзу впродовж наступних чотирьох років через фонд Ukraine Facility.

Курс

НБУ підняв офіційний курс долара до нового максимуму. Офіційний курс на 19 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9744 грн за 1 долар (+0,1746 грн).

Про те, чи зросте курс до 40 гривень та чи варто купувати валюту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Погода

Завтра, 19 березня, в західних областях очікується сніг, а також місцями ожеледиця на дорогах. У решті регіонів можливі дощі.

Світ

"Вибори" у РФ

Диктатор Володимир Путін очікувано перемагає на президентських псевдовиборах у РФ. У ЦВК твердять, він набрав 87,28% після опрацювання всіх "протоколів". А так звані "опоненти" Путіна - Микола Харитонов, Владислав Даванков та Леонід Слуцький набрали по 4,31; 3,85; та 3,20 відсотків відповідно.

В ЄС вже випустили заяву, в якій засудили проведення псевдовиборів, зокрема на тимчасово окупованій території України та зазначили, що не визнаватимуть їхні результати.

Трамп не зміг відповісти, чи допомагатиме Україні у війні

Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News ухильно відповів, чи продовжить він допомагати Україні зброєю, чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом.

Трамп сказав, що сподівається, що "до цього не дійде". За його словами, до того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде понад дев'ять місяців, а це, як каже Трамп, для війни й політики "вічність".

НАТО

Видання El Pais повідомило, що військові НАТО перебувають в Україні. Але для контролю над озброєннями, розвідувальних операцій і навчання.

При цьому видання опитало безліч військових джерел з України та ЄС за більш ніж два роки війни, і всі вони згодні з тим, що жодна армія НАТО не брала участі в наземних бойових діях.

Румунія

Президент Румунії Клаус Йоганніс дав згоду на перевезення територією своєї країни певних типів зброї для України та схвалив навчання українських пілотів на F-16 у Фетешті.

Дане питання мають розглянути на зустрічі лідерів обох палат румунського парламенту в понеділок. Голосування в залі має відбутися на наступному спільному пленарному засіданні.

Чехія

Чехія закуповує боєприпаси для України у союзників Росії, пише газета The Wall Street Journal. Повідомляється, що поставки здійснюються через Чехію, яка їх закуповує, або треті країни, щоб приховати зв'язок між Києвом та постачальниками і не наражати останніх на гнів Москви.

КНДР

Північна Корея з минулого року відправила до Росії близько 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням, про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

Китай

Посол Китаю Ван Шітін заявив, що Пекін розгляне можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яку нейтральна Швейцарія планує провести найближчими місяцями.

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