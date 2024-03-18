Замість Ігната. Сирський призначив нового спікера Повітряних сил ЗСУ

Ілля Євлаш, який був спікером східного угруповання військ, став новим начальником служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України. Раніше цю посаду обіймав Юрій Ігнат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

За інформацією ПС, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав указ, згідно з яким Ілля Євлаш став новим спікером Повітряних сил.

Що відомо про Євлаша

Як зазначають у Повітряних силах, раніше Євлаш проходив службу у Командуванні сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків із громадськістю.

Також він очолював службу зв'язків із громадськістю угруповання сил та засобів оборони Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Євлаш також обіймав посаду спікера східного угруповання військ ЗСУ.

Ігната переводять

Нагадаємо, раніше стало відомо, що представника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната переводять на іншу посаду.

Як розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук, Ігнат працюватиме в іншому напрямку, але у складі ЗС.