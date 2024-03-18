Міністри закордонних справ ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на військову допомогу Україні

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, було ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ України.

"Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України, ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Міністр висловив вдячність колегам за цей крок", - йдеться в повідомленні відомства.

Під час засідання Кулеба закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для українських військових, а також розвитку оборонних індустрій ЄС та України.

Він також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", - зазначив міністр.

Глава МЗС України наголосив, що погрози Росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать про те, що російський диктатор прагне розширювати агресію. Підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.

Також міністр зазначив, що українські воїни зараз є єдиною лінією європейської оборони проти агресивної путінської Росії, яка прагне знищити Європу та нормальне життя мільйонів європейців.

"Український солдат - єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", - додав він.

Кулеба також зазначив, що Україна виконала усі чотири кроки, визначені Єврокомісією. Він висловив сподівання, що Єврокомісія та держави-члени ЄС об’єктивно оцінять прогрес України та ухвалять рішення необхідні для практичного початку переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу.

Глава МЗС також наголосив на необхідності посилити санкційний тиск проти держави-агресора, синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі та закрити всі лазівки для експорту товарів подвійного призначення в Росію, які вона використовує для виробництва зброї.

Міністр привітав ініціативу президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України. На його думку, союзники мають також знайти необхідні правові підстави та політичну волю для використання не лише доходів, але й самих активів.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, 13 березня посли Євросоюзу схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 млрд євро.

Також на початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що до березня 2024 року європейські країни нададуть Україні обіцяний мільйон снарядів. Однак, країни ЄС не змогли вчасно виконати план і назбирали для України лише 600 тисяч боєприпасів.

При цьому країни ЄС заявили, що спільно готові виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.