НБУ підняв офіційний курс долара до нового максимуму

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 19 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9744 грн за 1 долар (+0,1746 грн).

Попередній максимум було зафіксовано лише 18 березня – 38,7998 гривень за 1 долар.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,447 гривень за 1 євро (+0,2018 грн), що також є максимумом. Попередній рекорд був 14 березня - 42,4183 гривень.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 19 копійок до 38,98-39,00 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 40 копійок до 39,15 грн/долар.

Ситуація на ринку

НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій на міжбанку йдуть за рахунок купівлі доларів банками у НБУ, тому регулятор фактично контролює курс.

Як заявив у коментарі РБК-Україна, Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, з 18 по 24 березня загальна ситуація на валютному ринку України не зазнає глобальних змін. Стрибки курсів будуть частими, але не надто значними.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар.