По російських НПЗ було здійснено 15 атак протягом 2024 року, - The Insider
У 2024 році відбулося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у 9 регіонах РФ. З них значні ушкодження понесли 8 об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
Зазначається, що загальна встановлена потужність атакованих заводів складає 178 мільйонів тонн на рік, але значних пошкоджень зазнали лише вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік.
"Якщо ж враховувати тільки достовірно пошкоджені установки первинної переробки нафти, то кампанія повітряних ударів зачепила поки що тільки 46 мільйонів тонн на рік потужностей переробки, що відповідає 14% від усієї потужності НПЗ і 17% від переробленої у 2023 році нафти", - йдеться в повідомленні.
Наступі ймовірні цілі
Як зазначив співрозмовник видання у нафтовій галузі, враховуючи певні фактори, наступними цілями можуть бути Рязань і Самара.
"Рязанська нафтопереробна компанія", що належить "Роснєфті" - третій у країні та найбільший у Центральному федеральному окрузі НПЗ.
Відомо, що за рік він один здатний покрити потреби армії та виготовити 3,6 мільйонів тонн бензину, 4,5 мільйонів тонн дизпалива і 1,2 млн тонн авівкеросину.
Водночас неподалік від Самари розташовані Куйбишевський (7 мільйонів тонн), Новокуйбишевський (8,3 мільйонів тонн) і Сизранський (8,5 мільйонів тонн) НПЗ тієї ж "Роснефти".
Атаки на НПЗ в Росії
Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, минулої ночі українські дрони атакували аж три нафтопереробні заводи у Самарській області. Йдеться про заводи "Роснєфті".
Також нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.
Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.
Вчора стало відомо, що українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.
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