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До Києва з візитом прибув сенатор США Ліндсі Грем

Понеділок 18 березня 2024 12:21
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До Києва з візитом прибув сенатор США Ліндсі Грем Фото: Ліндсі Грем, cенатор США від Південної Кароліни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 18 березня, до Києва з візитом прибув сенатор Сполучених Штатів Америки (США) від Південної Кароліни Ліндсі Грем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал посольства США в Україні.

"Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", - написало посольство.

До Києва з візитом прибув сенатор США Ліндсі Грем

Фото: Ліндсі Грем, сенатор США від Південної Кароліни (Getty Images)

Ліндсі Грем та допомога від США

Грем відомий своєю активною підтримкою нашої країни, який також неодноразово відзначався закликом визнати Росію країною спонсором тероризму, або ж пропозицією російським військовим ліквідувати диктатора Володимира Путіна.

Тим часом Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження постачання зброї і не тільки. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування. Для того, щоб він набув чинності, документ має схвалити Палата представників та підписати президент.

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