Ситуація на фронті, будівництво оборонних рубежів й не тільки. Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 18 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті, будівництво оборонних рубежів й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час засідання, за словами президента, він отримав детальні зведення з фронту, а також вислухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського щодо основних напрямків активних дій. Також були порушені питання щодо:

витрат й надходження боєприпасів;

даних розвідки;

стану виконання укладених контрактів й контрактування на майбутні періоди. Мова йде про закупівлі, а також виробництво техніки, озброєння й снарядів.

Зокрема президент заслухав доповіді про виконання попередніх рішень Ставки, а саме:

щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення;

щодо продовження будівництва оборонних рубежів. Робота продовжується.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 72 бойових зіткнення. Російські терористи продовжують активні штурми у Донецькій області, а також на Новопавлівському напрямку.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що наші військові успішно відбили атаки розвідувально-диверсійні групи поблизу Старої Гути та Бруського у Сумській області. Зокрема навколо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей продовжуються позиційні бої.