Президент Румунії ухвалив навчання українських пілотів F-16 на базі країни

Президент Румунії Клаус Йоганніс дав згоду на перевезення територією Румунії певних типів зброї для України. Також він підтвердив навчання українських пілотів на F-16 у Фетешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

Очікується, що підготовка пілотів F-16 завершиться наприкінці року.

Зазначається, що влада не повідомила, коли саме почнуться навчання українських військових. Втім, як стверджують джерела видання, вони мають прибути на авіабазу Фетешті цього літа.

Дане питання мають розглянути на зустрічі лідерів обох палат румунського парламенту в понеділок. Голосування в залі має відбутися на наступному спільному пленарному засіданні.

Крім того, Йоганніс дав згоду на навчання близько 50 українських військових.

Зазначається, що президент Румунії поінформував парламент листом про те, що він схвалив транзит військової допомоги Україні від Фінляндії.

Румунія нарощує військовий потенціал

Нагадаємо, що у Румунії розпочалися роботи з розширення військового комплексу 57-ї авіабази ВПС Румунії "Міхаїл Когелнічану". Найбільша в Європі військова база НАТО може з'явитися вже до 2040 року.

Раніше Йоганніс офіційно оголосив про бажання балотуватися на пост генсека НАТО.

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