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Долар дорожчає: чи зросте курс до 40 гривень та чи варто купувати валюту

Україна, Понеділок 18 березня 2024 16:03
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Долар дорожчає: чи зросте курс до 40 гривень та чи варто купувати валюту Фото: Курс долара навряд чи подорожчає до 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар останніми днями значно подорожчав, а офіційний курс НБУ зріс до нового максимуму. Але найближчим часом курс може піти вниз.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку.

Як зазначив банкір, регулятор бере активну участь у торгах, але дає національній валюті послабитись, намагаючись витратити менше золотовалютних резервів.

"Ми не очікуємо курс 40 грн/долар в короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та на початку квітня в податковий та зарплатний період", - сказав Курінний.

За його словами, крім того, ринок, Мінфін та НБУ очікують на отримання траншу від наших міжнародних партнерів. "Можливо, після цього регулятор буде активніше брати участь в торгах з інтервенціями", - додав він.

Чи варто купувати валюту

Курінний зазначив, що Нацбанк не відхиляється від своєї стратегії керованої гнучкості обмінного курсу.

"Але зараз важко точно спрогнозувати те, який саме буде курс. Тому спостерігаємо за ринком та очікуємо на деяке зміцнення гривні після декількох днів послаблення", - додав він.

Ситуація на ринку

НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій.

Курс на міжбанку 18 березня вперше зріс до 39 грн/долар, а НБУ на 19 березня підняв курс до нового максимуму - 38,97 грн/долар.

На готівковому ринку курс в продажу зріс на 40 копійок до 39,15 грн/долар.

Водночас обсяг дефіциту валюти на міжбанку не є значним. Крім того, у НБУ заявили, що Україна протягом березня-квітня отримає 10 млрд доларів міжнародного фінансування. Як повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, частина з них, швидше за все, буде використана урядом і також позначиться на стані валютного ринку.

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