Трампа запитали, чи продовжить він допомагати Україні, але він ухилився від відповіді

Колишній голова Білого дому Дональд Трамп сподівається, що у разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи продовжувати допомогу Україні та, чи дозволити російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати окуповувати території.

Відповідаючи на питання про те, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого Росії й далі продовжувати окуповувати українські території, Трамп відповів: "Сподіваюсь, що до цього не дійде". Зокрема він додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців, що для війни та політики є "вічністю".

За словами республіканця, питання війни України та Росії є для нього "дуже болючим", оскільки якби він був президентом, російський диктатор Володимир Путін "ніколи б не наважився на вторгнення".

"Якби у нас був справжній лідер, Путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з Путіним, я казав: "Ти не можеш цього зробити". Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити", - заявив кандидат у президенти США.

Вибори в США

Вибори президента у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Очікується, що основними конкурентами, як й у 2020 році, будуть:

Джо Байден, чинний голова Білого дому, демократ;

Дональд Трамп, 45-й президент США (2017-2021), республіканець.

Раніше брати участь у президентських виборах від Республіканської партії планувала колишній посол Штатів в ООН Ніккі Гейлі, втім, 6 березня, вона заявила про вихід з перегонів. Дехто з республіканців розглядав її, як заміну Трампу, якому оголошені кримінальні справи після спроби вплинути на результати виборів у 2020 році.

Також варто додати, що Трамп, зі свого боку, регулярно закликав до завершення війни на території України. У тому ж числі, він обіцяв нібито вплинути на це у разі своєї перемоги в майбутніх виборах.