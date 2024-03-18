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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Конотопі: є пошкодження

Конотоп, Понеділок 18 березня 2024 16:25
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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Конотопі: є пошкодження Архівне фото: Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Конотопі (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 18 березня, завдала удару по Конотопу в Сумській області. Унаслідок цього є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району", - йдеться в заяві.

В ОВА додали, що на місці працюють усі необхідні служби. Попередньо, загиблих немає.

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Конотопі: є пошкодження

Скріншот: Конотоп (google.com/maps)

У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Наслідки атаки уточнюють.

Удари по Конотопу

Учора російські окупанти обстріляли Конотоп Сумської області. Місцеві жителі чули кілька вибухів.

У п'ятницю по Конотопу російськими військами було завдано удару із застосуванням ракетного озброєння.

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