Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Конотопі: є пошкодження

Архівне фото: Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Конотопі (facebook com)

Російська армія сьогодні, 18 березня, завдала удару по Конотопу в Сумській області. Унаслідок цього є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району", - йдеться в заяві. В ОВА додали, що на місці працюють усі необхідні служби. Попередньо, загиблих немає. Скріншот: Конотоп (google.com/maps) У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Наслідки атаки уточнюють. Удари по Конотопу Учора російські окупанти обстріляли Конотоп Сумської області. Місцеві жителі чули кілька вибухів. У п'ятницю по Конотопу російськими військами було завдано удару із застосуванням ракетного озброєння.