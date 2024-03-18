Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Конотопі: є пошкодження
Російська армія сьогодні, 18 березня, завдала удару по Конотопу в Сумській області. Унаслідок цього є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району", - йдеться в заяві.
В ОВА додали, що на місці працюють усі необхідні служби. Попередньо, загиблих немає.
Скріншот: Конотоп (google.com/maps)
У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Наслідки атаки уточнюють.
Удари по Конотопу
Учора російські окупанти обстріляли Конотоп Сумської області. Місцеві жителі чули кілька вибухів.
У п'ятницю по Конотопу російськими військами було завдано удару із застосуванням ракетного озброєння.
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