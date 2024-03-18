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На заході сніг та ожеледиця, на решті територій дощитиме: погода на завтра

Понеділок 18 березня 2024 15:50
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На заході сніг та ожеледиця, на решті територій дощитиме: погода на завтра Фото: погода на завтра, 19 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 19 березня, в західних областях очікується сніг, а також місцями ожеледиця на дорогах. На решті територій можливі дощі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"В західних областях сніг, вдень з дощем, на дорогах місцями ожеледиця; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 0-5 морозу, вдень 1-6 тепла. На решті території дощі, вночі з мокрим снігом; в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму вночі та вранці місцями туман; вітер південно східний, 5-10 м/с; температура вночі від 3 тепла до 2 морозу (в Криму 1-6° тепла), вдень 4-9 тепла, на південному сході країни до 13", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від +2 до +8 вдень;
  • на півночі коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +5 до +8 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +0 до +5 вночі й від +6 до +12 вдень;
  • на сході коливатиметься від +1 до +5 вночі й від +8 до +12 вдень.

На заході сніг та ожеледиця, на решті територій дощитиме: погода на завтра

Фото: погода на 19 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +3 до -2, а вдень від +4 до +9. У Києві тим часом вночі від 0 до +2, а вдень від +5 до +7.

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