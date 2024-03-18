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Уряд додатково виділив 5 млрд гривень на дрони для фронту

Україна, Понеділок 18 березня 2024 12:15
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Уряд додатково виділив 5 млрд гривень на дрони для фронту Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив 5 млрд гривень для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних на передовій.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Telegram.

"Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російським агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - написав прем’єр.

Видатки бюджету на оборону

Згідно із законом про держбюджет на 2024 рік, доходи становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 355 млрд гривень, дефіцит 1 трлн 571,5 млрд грн, який покриватиметься в основному за рахунок міжнародної допомоги. Головним пріоритетом є сектор оборони та безпеки - 1 трлн 692,6 млрд гривень. Це становить 22,1% ВВП.

Як зазначив у листопаді 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль, практично 50% витрат піде на оборону та безпеку України. "Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде в армію", - сказав він.

Крім того, в лютому Кабінет міністрів України затвердив План дій на 2024 рік, що передбачає програму "Український щит".

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