Китай розглядає можливість участі у мирній конференції щодо України у Швейцарії

Китай розгляне можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яку нейтральна Швейцарія планує провести у найближчі місяці.

Про це заявив посол Китаю у Швейцарії, Ван Шітін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung.

"Китай виступає за просування мирних переговорів і завжди був прихильний до цього. І ми також представили стратегію політичного припинення конфлікту: необхідно поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватися Статуту ООН", - сказав він.

За його словами, усі сторони мають працювати над припиненням війни. "Ми повинні не допустити, щоб криза погіршилася або навіть вийшла з-під контролю. Ми уважно стежимо за українською конференцією, яку прийме Швейцарія, і розглядаємо можливість участі", - додав посол.

Ван Шітін заявив, що потрібно "підтримати Росію та Україну у якнайшвидшому поновленні прямого діалогу, щоб можна було поступово деескалювати ситуацію".

Глобальний саміт світу

Нагадаємо, Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою світу на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити якнайбільшу кількість країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту світу, який пройде на рівні глав держав.

При цьому Швейцарія попросила Китай взяти участь у мирній конференції щодо України, яка має відбутися цього року.