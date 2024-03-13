Українські хакери атакували московський метрополітен, - Мінцифра

Українські хакери атакували низку урядових, а також місцевих порталів, серед яких, наприклад, система оплати проїзду "Тройка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації (Мінцифра).

Як пише Мінцифра, система оплати проїзду "Тройка", є однією з найбільшим у Росії та обслуговує 38 регіонів країни-терориста.

"Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування", - додає пресслужба.

Фото: українські хакери атакували московський метрополітен (t.me/mintsyfra)

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Варто додати, що українські хакери й ІТ-армія регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад: