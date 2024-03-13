Німеччина приведе у готовність всі свої ракети Taurus, - ЗМІ

Уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Die Welt .

"Бундесвер тепер хоче оновити весь свій арсенал Taurus. Такий підхід відкриває перед урядом чудові можливості. У четвер Бундестаг знову проголосує за постачання крилатих ракет Taurus в Україну", - йдеться у статті.

Тепер усі ракети мають пройти повну перевірку, а ті, у яких закінчився термін сертифікації - відправлені на капітальний ремонт.

Що відомо про ракети на озброєнні ФРН?

За даними видання, в арсеналі збройних сил Німеччини налічується близько 600 Taurus виробництва компанії MBDA. Водночас, точна кількість ракет засекречена.

Однак наразі тільки половина з них вважається працездатною після технічного удосконалення, проведеного у 2018 році, а в інших закінчився термін сертифікації.

Taurus для України

Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Одним із головних противників передачі цієї зброї Києву якраз є канцлер Німеччини Олаф Шольц. При цьому Німеччина відмовляє під різними приводами. Зокрема, однією з тез є побоювання через можливі удари Києва по території Росії.

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що опозиційна фракція ХДС/ХСС хоче знову винести на розгляд Бундестагу проект резолюції із закликом до уряду передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Зазначимо, що Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus. Зокрема, не виключений варіант, що Німеччина може передати ракети Taurus Великій Британії, а та, у свою чергу, поставить Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow.