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Під час удару по Таганрогу було пошкоджено А-50, - джерело

Середа 13 березня 2024 15:54
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Під час удару по Таганрогу було пошкоджено А-50, - джерело Фото: А-50 (росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 було пошкоджено під час атаки на авіаційний завод Таганрогу 9 березня.

Про це розповіло джерело РБК-Україна в спецслужбах.

Згідно з даними джерела, під час атаки на авіазавод було пошкоджено один з ворожих літаків А-50. Водночас критичність пошкоджень наразі уточнюється.

Атака на російські регіони

У ніч на 9 березня Росія жалілась на атаку безпілотників в чотирьох регіонах, а саме:

  • Ростовській області;
  • Курській області;
  • Бєлгородській області;
  • Волгоградській області.

Міністерство оборони країни-терориста заявило про, нібито, перехоплення й знищення 41 дрону. Як писало Astra, внаслідок нальоту на Таганрог міг постраждати авіаційний завод імені Берієва. Пізніше губернатор Ростовської області знову скиглив через нову хвилю дронів.

Зокрема аналітики Frontelligence Insight поділились кадрами враженого заводу. Як писало онлайн-видання "Мілітарний", є вірогідність, що А-50 був пошкоджений. Літак могли перемістити до одного з ангарів, який пізніше вразили.

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