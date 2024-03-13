ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму

Україна, Середа 13 березня 2024 15:44
UA EN RU
НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму Фото: курс долара виріс на 28 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до історичного максимуму. Курс євро також оновив рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,7878 грн за 1 долар (+0,2954 грн).

Вище курс був лише 22 лютого - 38,6237 грн/долар.

НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,4183 гривень за 1 євро (+0,3769 грн). Вище курс був лише 29 грудня 2023 року - 42,2079 грн/євро.

НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 23 копійки до 38,78-38,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 25 копійок до 38,90 грн/долар.

Зростання курсу

НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій на міжбанку йдуть за рахунок купівлі доларів банками у НБУ, тому регулятор фактично контролює курс.

Курс долара вже підвищувався до максимальних значень (38,62 грн/долар) у середині лютого, що було спричинено дефіцитом валюти. Потім курс пішов униз. Проте протягом останнього тижня курс зріс приблизно на 75 копійок.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Законопроєкт про мобілізацію. Чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет
Законопроєкт про мобілізацію. Чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет
DAILY
"Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна