НБУ підняв офіційний курс долара до історичного максимуму

Національний банк України підвищив курс долара до історичного максимуму. Курс євро також оновив рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 14 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,7878 грн за 1 долар (+0,2954 грн).

Вище курс був лише 22 лютого - 38,6237 грн/долар.

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Курс євро становитиме 42,4183 гривень за 1 євро (+0,3769 грн). Вище курс був лише 29 грудня 2023 року - 42,2079 грн/євро.

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 23 копійки до 38,78-38,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс зріс на 25 копійок до 38,90 грн/долар.

Зростання курсу

НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій на міжбанку йдуть за рахунок купівлі доларів банками у НБУ, тому регулятор фактично контролює курс.

Курс долара вже підвищувався до максимальних значень (38,62 грн/долар) у середині лютого, що було спричинено дефіцитом валюти. Потім курс пішов униз. Проте протягом останнього тижня курс зріс приблизно на 75 копійок.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.