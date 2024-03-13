Проблема з блокуванням кордону вирішиться за кілька тижнів, - голова комітету Сейму Польщі
Голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль вважає, що проблема з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українське радіо.
"Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва", - сказав депутат Сейму у відповідь на запитання, коли можна очікувати розблокування кордону.
Він зазначив, що це "непроста справа", але вона буде вирішена, адже в історії Європейського Союзу, за словами депутата, вже були сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в певній країні.
"І ЄС знає способи, як це зробити. Про все це треба домовлятися. Ось і все", - сказав Коваль.
Він також висловив нерозуміння того, чому протести польських фермерів пов'язують з Україною.
"Вони не стосуються в першу чергу України чи будь-яких українських питань. Вони просто про те, що в Європі впали ціни на зерно і фермери вимагають компенсації", - сказав депутат Сейму.
Ситуація на українсько-польському кордоні
Нагадаємо, з кінця минулого року між Польщею та Україною виникло загострення, коли польські фермери та перевізники почали блокувати кордон.
У лютому протести на польсько-українському кордоні посилилися. Пункти пропуску блокують фермери, вони також декілька разів висипали українське зерно.
Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.
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