У Чехії назвали терміни постачання боєприпасів в Україну

Боєприпаси, закуплені в країнах поза ЄС з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх (боєприпаси) в Україну. З червня поставки можуть початися", - заявив він.

Пояр відмовився повідомити про походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "скрізь, де вони доступні за розумною ціною і розумної якості".

Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.

Наразі понад 15 країн пообіцяли виділити кошти на закупівлю боєприпасів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також неєвропейські союзники, такі як Канада. У той час як Чехія виявляє наявні боєприпаси по всьому світу, інші країни надають необхідне фінансування. Потім Чехія координує доставку на українські поля бою.

Чехія знайшла снаряди для України

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія передала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

Днями Павел заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявляв, що чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України в необов'язковому порядку.

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