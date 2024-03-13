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По усій території України очікується дощ, місцями з мокрим снігом: погода на завтра

Середа 13 березня 2024 15:32
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По усій території України очікується дощ, місцями з мокрим снігом: погода на завтра Фото: по усій території України очікується дощ, місцями з мокрим снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 14 березня, по усій території України очікуються дощі. Зокрема місцями можливий мокрий сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, в Україні, крім півдня, з мокрим снігом (вдень у північній частині без істотних опадів). Вночі та вранці у більшості центральних та північних областей на дорогах подекуди ожеледиця", - пише пресслужба.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від 0 до +5 вночі й від +6 до +10 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +4 до +8 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +6 до +10 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +4 до +8 вдень.

По усій території України очікується дощ, місцями з мокрим снігом: погода на завтра

Фото: погода на 14 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -2 до +3, а вдень від +3 до +8. У Києві тим часом вночі близько 0, а вдень від +4 до +6.

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