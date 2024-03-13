ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські дрони вночі атакували одразу три НПЗ в Росії, - джерело

Середа 13 березня 2024 10:55
UA EN RU
Українські дрони вночі атакували одразу три НПЗ в Росії, - джерело Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Сьогодні вночі Україна атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи.

Про це повідомили джерело РБК-Україна.

НПЗ були атаковані не тільки в Рязані, а й у Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської область.

За словами джерела, ці атаки - продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки України.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", - повідомило джерело.

Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До того ж атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Крім того, за інформацією джерела, СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Атаки на НПЗ в Росії

Атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

До того ж у ніч на 13 березня в Рязані (Росія) безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу. Також відомо про постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Українські дрони вночі атакували одразу три НПЗ в Росії, - джерело
Українські дрони вночі атакували одразу три НПЗ в Росії, - джерело
DAILY
"Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна