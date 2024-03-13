Українські дрони вночі атакували одразу три НПЗ в Росії, - джерело

НПЗ були атаковані не тільки в Рязані, а й у Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської область.

За словами джерела, ці атаки - продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки України.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", - повідомило джерело.

Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До того ж атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Крім того, за інформацією джерела, СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Атаки на НПЗ в Росії

Атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

До того ж у ніч на 13 березня в Рязані (Росія) безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу. Також відомо про постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.