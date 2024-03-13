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Шуфричу продовжили запобіжний захід ще на два місяці

Київ, Середа 13 березня 2024 14:42
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Шуфричу продовжили запобіжний захід ще на два місяці Фото: Нестор Шуфрич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід. Він проведе під вартою ще два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Печерський районний суд Києва у середу, 13 березня, продовжив запобіжний захід для Шуфрича ще на два місяці. Прокурор просив тримання під вартою без альтернативи застави.

Шуфрич пробуде в СІЗО до щонайменше до 11 травня 2024 року. Він перебуває під вартою вже шість місяців.

При цьому сам нардеп просив скасувати арешт.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, у 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".

Восени 2023 року нардепу Нестору Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У ході обшуків у проросійського депутата виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени і не тільки.

Перебуваючи у СІЗО, Шуфрич отримав нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Додамо, що Верховна рада зняла Шуфрича з посади голови Комітет ВР з питань свободи слова, але мандата його так і не позбавили. Наразі він залишається членом парламентського комітету зі свободи слова.

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Нестор Шуфрич Запобіжний захід
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