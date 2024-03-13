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Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати КПП "Ягодин" та пропустити вантажівки

Дорогуськ, Середа 13 березня 2024 15:19
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Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати КПП "Ягодин" та пропустити вантажівки Фото: польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати КПП "Ягодин" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польські фермери заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера польських протестувальників, якого цитує Reuters.

Лідер протесту Войцех Лось перед КПП "Дорогуськ" оголосив, що після 13:00 за місцевим часом (14 година по Києву) фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі.

Проте протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади.

"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії", - сказав лідер протестувальників.

Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.

Ситуація на кордоні

Нагадаємо, з кінця минулого року між Польщею та Україною виникло загострення, коли польські фермери та перевізники почали блокувати кордон.

У лютому протести на польсько-українському кордоні посилилися. Пункти пропуску блокують фермери, вони також декілька разів висипали українське зерно.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.

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