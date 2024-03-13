Законопроєкт про мобілізацію. Чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка в ефірі телемарафону.

Блокування рахунків не підтримали, а заборона на керування авто залишиться?

"Комітет відхилив всі дискримінаційні норми, які були, до речі. А була залишена норма суто щодо обмежень керування транспортним засобом. Підкреслю - обмеження керування транспортним засобом", - заявив Федієнко.

На уточнення які саме дискримінаційні правки були відхилені він сказав, що це стосується обмежень користуватися банківськими картками, бо це "призвело паніку, коли люди почали знімати з банківських рахунків готівку".

"Тобто я хочу наголосити, що закон вибудовується з точки зору норм права як рамковий механізм, а механізм виконання - це вже підзаконні документи. Тобто ми повинні були залишити норми щодо обмеження керування, якщо це є ухилянт. І якщо визнано ТЦК, що він є ухилянтом. Далі думаю буде якийсь там сумісний реєстр з Нацполом, де, наприклад, буде внесено, що ця людина ухилянт. Як зараз, до речі, це і є. Або в розшуку. Знову ж таки як зараз це і є", - пояснив нардеп.

Він зауважив, що навіть зараз ТЦК може визначати ухилянтом особу згідно з діючим законодавством. А щодо обмеження прав якихось, то дійсно було передбачено в цьому законі, що суд визначає відповідні обмеження. Але вони були скасовані Комітетом.

"І обмежується права керування, якщо, наприклад поліцейський зупиняє транспортний засіб, перевіряє посвідчення водія, то звісно у своєму реєстрі він буде дивитися чи це ухилянт. І поліцейський згідно з адміністративним кодексом має виконати свої повноваження....Я так розумію, що це поліцією буде розроблений відповідний підзаконний документ", - каже Федієнко.

Але, за його словами "станом на вчора" була підтримана Комітетом правка, яка скасовує механізми, які закладені саме в цьому законі про мобілізацію.

"Питання в тому, що ця норма стосувалася саме діючого адміністративного кодексу і була пропозиція перенести саме механізм виконання цієї норми щодо обмеження в закон про адміністративні правопорушення. І зараз цим Комітет і займається", - додав нардеп.

Коли комітет ВРУ збереться знову?

При цьому Федієнко підтвердив, що засідання Комітету ВРУ було перенесено.

"(Засідання - ред.) було перенесено. З 11-ї години на трошки пізніший час", - сказав член Комітету.

При цьому він не виключив, що засідання все ж можуть провести й сьогодні.

"Комітет працює без вихідних. Комітет не закривав своїх засідань як почав працювати по цьому законопроєкту. Тобто ми можемо зібратися 24/7", - підсумував Федієнко.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень цей проєкт було відкликано 11 січня. Після чого, 30 січня в Раду внеси оновлений законопроєкт.

В ньому, як і в попередній версії, уряд пропонує знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але що стосується санкцій для ухилянтів, то тепер їх пропонують запроваджувати через суд. Більше про ключові нововведення з проекту РБК-Україна розписувало окремо в матеріалі.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Прийняти його у другому читанні планували наприкінці лютого, але розгляд та внесення правок до проекту закону затягнулися до середини березня.

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