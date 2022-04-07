Верещук призвала к эвакуации, умер Жириновский, под Киевом вводят недельный комендантский час: новости за 6 апреля

Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей, в Гостомеле и в окрестных селах вводят недельный комендантский час, умер российский политик и украинофоб Владимир Жириновский. Подробнее о том, что произошло в среду, 6 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Пока есть возможность. Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предостерегла жителей Донецкой, Луганской и части Харьковской областей от обострения военных действий. По ее словам, в скором времени может произойти серьезное обострение в восточных регионах.

Верещук заявила, что эвакуироваться нужно до новой фазы войны. В случае эскалации боевых действий власти не смогут помочь и организовать эвакуацию.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также призвал жителей области срочно эвакуироваться, пока российские оккупанты не уничтожили железную дорогу.

Германия ведет конфиденциальные переговоры о гарантиях для Украины, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом о возможных гарантиях безопасности, которые она могла бы предложить Украине для обеспечения ее безопасности после вторжения России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы ведем переговоры о гарантиях с Украиной. Эти переговоры носят конфиденциальный характер", - заявил он.

Умер российский политик и украинофоб Владимир Жириновский

Сегодня, 6 апреля 2022 года, умер российский политик, лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. Информацию подтведрил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Отметим, о смерти Жириновского уже сообщали российские СМИ в марте, но тогда эта информация не подтвердилась.

"Придется надеть шинели". В России угрожают молодежи в случае провала войны в Украине

Лидер российский коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил молодежи тем, что ей "придется надеть шинели", если будет провалена война России против Украины. Соответствующее заявление он сделал на заседании молодежного парламента при Госдуме.

"Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит… вам всем придется надеть шинели", - добавил Зюганов.

США вводят санкции против родственников Путина и Лаврова

США объявили новые санкции против банков и физических лиц России. Под ряд ограничений попали родственники главы Кремля Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Эти лица обогатились с помощью русского народа. Некоторые из них отвечают за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", - сообщила пресс-служба США.

Вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для России, - Совфед

Возможное вступление Финляндию в НАТО сделает ее мишенью для российских ответных мер. Соответствующее заявление сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в оборонном альянсе.

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