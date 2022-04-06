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Около 18600 человек и почти 100 беспилотников: Генштаб рассказал о потерях РФ в Украине

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Киев, Среда 06 апреля 2022 10:14
Около 18600 человек и почти 100 беспилотников: Генштаб рассказал о потерях РФ в Украине Фото: российские военные продолжают нести потери в Украине (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 18600 человек личного состава. Также Вооруженным силам Украины удалось уничтожить почти 100 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 18 600 человек
  • танки - 684 единиц
  • боевые бронированные машины - 1861 единиц
  • артиллерийские системы - 332 единицы
  • РСЗО - 107 единиц
  • средства ПВО - 55 единицы
  • самолеты - 150 единиц
  • вертолеты - 135 единицы
  • автомобильная техника - 1324 единицы
  • корабли/катера - 7 единиц
  • цистерны с ГСМ - 76 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 единицы
  • специальная техника - ​25 единиц
  • пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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