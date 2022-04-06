Около 18600 человек и почти 100 беспилотников: Генштаб рассказал о потерях РФ в Украине
Фото: российские военные продолжают нести потери в Украине (facebook.com/mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 18600 человек личного состава. Также Вооруженным силам Украины удалось уничтожить почти 100 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 18 600 человек
- танки - 684 единиц
- боевые бронированные машины - 1861 единиц
- артиллерийские системы - 332 единицы
- РСЗО - 107 единиц
- средства ПВО - 55 единицы
- самолеты - 150 единиц
- вертолеты - 135 единицы
- автомобильная техника - 1324 единицы
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 76 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 единицы
- специальная техника - 25 единиц
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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