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Оккупанты обстреляли место раздачи гуманитарки в Угледаре, есть погибшие

Новина українською →
Угледар, Среда 06 апреля 2022 12:46
Оккупанты обстреляли место раздачи гуманитарки в Угледаре, есть погибшие Фото: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko donoda)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты накрыли артиллерией место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре Донецкой области. На данный момент известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Место раздачи гуманитарной помощи было обстреляно российскими фашистами из реактивной артиллерии в Угледаре. В настоящее время известно о двух погибших и пятерых раненых. Документируем все преступления, совершенные Российской Федерацией на нашей земле", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские ПВО сбили две ракеты во Львовской области, но обломки упали на объект гражданской инфраструктуры в городе Радехов.

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