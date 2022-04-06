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Вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для России, - Совфед

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Москва, Среда 06 апреля 2022 16:34
Вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для России, - Совфед Фото: первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров (council.gov.ru)
Автор: Александр Мороз

Возможное вступление Финляндию в НАТО сделает ее мишенью для российских ответных мер. Соответствующее заявление сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", - прокомментировал он новости о том, что Североатлантический альянс был бы готов принять Финляндию по ускоренной процедуре.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в оборонном альянсе.

Также финский премьер Санна Марин говорила, что потенциальная заявка на вступление в НАТО должна быть подана до лета.

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