В Гостомеле и в окрестных селах вводят недельный комендантский час
Жителям Гостомеля и окрестных сел неделю нельзя выходить из дома. В частности, вводят усиленный комендантский час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Киевской ОВА Александра Павлюка.
Комендантский час продлится с 06:00 7 апреля до 06:00 14 апреля.
Сообщается, что в настоящее время категорически запрещено:
- находиться на улицах и в других общественных местах;
- передвигаться транспортом и пешком.
"Такие временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты имели возможность деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей", - говорится в сообщении.
Добавим, что на остальной территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.
Ранее мы сообщали, когда можно вернуться в освобожденную Киевскую область.
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