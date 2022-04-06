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В Гостомеле и в окрестных селах вводят недельный комендантский час

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Гостомель , Среда 06 апреля 2022 21:40
В Гостомеле и в окрестных селах вводят недельный комендантский час В Гостомеле ввели усиленную комендантский час (t.me.UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

Жителям Гостомеля и окрестных сел неделю нельзя выходить из дома. В частности, вводят усиленный комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Киевской ОВА Александра Павлюка.

Комендантский час продлится с 06:00 7 апреля до 06:00 14 апреля.

Сообщается, что в настоящее время категорически запрещено:

  • находиться на улицах и в других общественных местах;
  • передвигаться транспортом и пешком.

"Такие временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты имели возможность деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей", - говорится в сообщении.

Добавим, что на остальной территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.

Ранее мы сообщали, когда можно вернуться в освобожденную Киевскую область.

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