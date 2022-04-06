ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пока есть возможность. Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей

Новина українською →
Киев, Среда 06 апреля 2022 14:42
Пока есть возможность. Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предостерегла жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей от обострения военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минреинтеграции.

Верещук возразила, что отвод войск РФ с севера Украины был "жестом доброй воли". По ее словам, в скором времени может произойти серьезное обострение в восточных регионах.

"Именно поэтому руководители военных администраций Харьковской, Луганской и Донецкой областей просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели", – подчеркнула чиновник.

Верещук заявила, что эвакуироваться нужно до новой фазы войны. В случае эскалации боевых действий власти не смогут помочь и организовать эвакуацию.

"Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", – резюмировала министр.

К слову, российские оккупанты в течение суток 81 раз обстреляли Луганскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Харьков Луганск Донецкая область Ирина Верещук Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки