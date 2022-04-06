Пока есть возможность. Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предостерегла жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей от обострения военных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минреинтеграции.
Верещук возразила, что отвод войск РФ с севера Украины был "жестом доброй воли". По ее словам, в скором времени может произойти серьезное обострение в восточных регионах.
"Именно поэтому руководители военных администраций Харьковской, Луганской и Донецкой областей просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели", – подчеркнула чиновник.
Верещук заявила, что эвакуироваться нужно до новой фазы войны. В случае эскалации боевых действий власти не смогут помочь и организовать эвакуацию.
"Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", – резюмировала министр.
К слову, российские оккупанты в течение суток 81 раз обстреляли Луганскую область.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.