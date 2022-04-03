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Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в НАТО

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Брюссель, Воскресенье 03 апреля 2022 17:55
Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в Альянсе. Он заверил, что для этих стран НАТО может найти относительно быстрый способ вступления.

Он сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, со Швецией. Естественно, решать им, но если они обратятся, то их одобрят все 30 союзников. Мы найдем способы сделать это относительно быстро", - заявил Столтенберг.

Отметим, что Столтенберг уже заявлял о возможном членстве Финляндии в НАТО.

В свою очередь в правительстве Финляндии заявили, что потенциальная заявка на вступление должна быть подана до лета.

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НАТО Финляндия Швеция Йенс Столтенберг
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