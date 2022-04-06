Жителей Луганской области просят эвакуироваться: оккупанты уничтожают железную дорогу

По его словам, сегодня в Луганской области для эвакуации населения будут работать пять гуманитарных коридоров - из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего и Лисичанска.

"Обращаюсь к каждому жителю Луганской области - эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться до южной части Рубежного. Отсутствует прямой гуманитарный коридор в Кременную. Но, несмотря на это, люди уезжают оттуда. Пока есть автобусы и поезда - пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались", - отметил он.

Места сборов: