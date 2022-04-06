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Жителей Луганской области просят эвакуироваться: оккупанты уничтожают железную дорогу

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Луганская область, Среда 06 апреля 2022 09:44
Жителей Луганской области просят эвакуироваться: оккупанты уничтожают железную дорогу Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Сергей Новиков

Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Пока российские оккупанты не уничтожили железную дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, сегодня в Луганской области для эвакуации населения будут работать пять гуманитарных коридоров - из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего и Лисичанска.

"Обращаюсь к каждому жителю Луганской области - эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться до южной части Рубежного. Отсутствует прямой гуманитарный коридор в Кременную. Но, несмотря на это, люди уезжают оттуда. Пока есть автобусы и поезда - пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались", - отметил он.

Места сборов:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Первомайская, 42;
  • Горское: ул. Гагарина, 13а;
  • Нижнее: Парковая, 13;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" за сутки эвакуировала из Донецкой области почти 14 тысяч человек.

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Луганск эвакуация Беженцы
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