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США вводят санкции против родственников Путина и Лаврова

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Среда 06 апреля 2022 17:47
США вводят санкции против родственников Путина и Лаврова Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

США объявили новые санкции против банков и физических лиц России. Под ряд ограничений попали родственники главы Кремля Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В новый список ограничений попали:

  • члены семей российской элиты;
  • совершеннолетние дети Путина - Мария Путина и Екатерина Тихонова;
  • жена Лаврова - Мария Лаврова и дочь - Екатерина Винокурова;
  • члены Совета безопасности России, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Эти лица обогатились с помощью русского народа. Некоторые из них отвечают за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", - пишет пресс-служба США.

Добавим, что ограничения были наложены и против российских банков - "Ощадбанка"и" Альфа-Банка".

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